Собянин: За месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Диаметр улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы.



Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги первого месяца работы четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Ежедневно линией пользуются более 230 тысяч человек, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

"Станции с наибольшим приростом потока — Железнодорожная, Нижегородская, Аминьевская, Апрелевка и Минская", – уточнил мэр.

Собянин отметил, что в будущем к 36 станциям МЦД-4 добавятся еще две – Беговая и Рижская. Диаметр соединит семь центральных железнодорожных вокзалов.

Мэр напомнил, что четвертый диаметр протянулся на 86 километров. С его открытием пассажиры могут строить новые маршруты передвижения, пересаживаться на метро, МЦК и другие линии МЦД, а также ежедневно экономить время в пути.

Движение по четвертому диаметру стартовало 9 сентября. Он связал подмосковные города Апрелевка и Железнодорожный (Балашиха).

17 августа открылся третий диаметр (МЦД-3) от Зеленограда до Раменского. Пассажирам доступна 41 станция. Поездки стали комфортнее для сотен тысяч жителей Москвы и области.