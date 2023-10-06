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Собянин рассказал, как будет выглядеть станция "Лебедянская" Бирюлевской линии

Собянин рассказал, как будет выглядеть станция "Лебедянская" Бирюлевской линии
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Дизайн станции посвятят российской промышленности.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о дизайне станции "Лебедянская" будущей Бирюлевской линии метро. Станция расположится рядом с Липецкой улицей, название которой отсылает к одноименному городу – одному из центров отечественной черной металлургии.

"Отсюда и выбор общей концепции оформления", – объяснил градоначальник.

Главный элемент композиции расположится в центре станции. Его облик будет напоминать прокатный стальной лист, отметил Собянин.

Изображение: Mos.ru

Длина Бирюлевской линии составит 22 километра. Она протянется от станции "ЗИЛ" до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

На линии будет 10 станций. Первый участок протяженностью шесть километров будет включать станции "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". Проект утвердили в августе 2021 года.

Линия пройдет через восемь районов Москвы, где проживает более 850 тысяч человек. Пассажиры смогут пересесть на Замоскворецкую и Троицкую линии, Московское центральное кольцо.

Собянин ранее сообщил, что первый участок Троицкой линии в Новую Москву планируется открыть в 2024 году. Один из главных транспортно-пересадочных узлов ветки организуют на станции "Новаторская", которой к 2030 году будут пользоваться более 80 тысяч человек в сутки.

Также продолжается строительство станции "Потапово" Сокольнической линии. Жители Новомосковского административного округа будут ежедневно экономить в пути до 40 минут.

6 октября 2023, 16:05
Изображение: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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