Застройщики осваивают кешбэк

Из-за ужесточения условий по льготной ипотеке.



После того как ЦБ РФ ужесточил требования к субсидируемой ипотеке, застройщики начали искать альтернативные варианты, чтобы удержать покупателей. В частности, крупнейший и самый активный столичный девелопер, группа "ПИК", запустил в своих проектах программу кешбэка.



В 40 новостройках застройщика клиентам, купившим квартиру в ипотеку, предлагается возврат 15%-ного первоначального взноса при оплате кредитными картами от банка "Тинькофф".

Как выяснила газета "Коммерсантъ", цена лотов с возможностью кешбэка оказывается на 10-15% выше стоимости квартир, купленных без использования данной опции. В пресс-службе застройщика отметили, что наценка несопоставима с выгодой от кешбэка, которая проявится в долгосрочной перспективе.

Другие строительные компании пока не вводили кешбэк в своих проектах, но сообщили, что наблюдают за тем, как развивается программа в новостройках группы "ПИК".

По сути, данная опция – это дотация первого платежа со стороны застройщика, что может оказаться крайне полезным для многих покупателей. Однако существует риск, что Центробанк расценит покупку с кешбэком как ипотеку без первого платежа и повысит надбавки для банков. Однако пока такая ситуация маловероятна, так как на продажи с кешбэком приходится очень маленькая доля от всех сделок.