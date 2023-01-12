4 тренда рынка новостроек в 2023 году

Главной проблемой останется неопределенность.



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Неопределенность на рынке новостроек Москвы значительно усложняет прогнозирование. Однако уже можно назвать главные тренды, с которыми столкнутся покупатели жилья в текущем году.



Льготная ипотека будет развиваться.

Ипотека останется главным инструментом поддержания спроса на жилье. Рынок не справится без государственной поддержки, поэтому правительство продолжить расширять льготные программы.

Обсуждается запуск ипотечных программ для отдельных профессий, например, ученых, а также для молодежи. Также на повестке стоит возможность софинансирования первоначального взноса при покупке квартиры.

Ряд мер был принят в конце прошлого года. Во-первых, льготную ипотеку решили продлить, лишь немного увеличив ставку, – до 8%. Во-вторых, смягчились условия по семейной программе. Теперь ипотеку могут оформить и семьи с детьми старше 18 лет.

Отдельную поддержку обязательно получит военная ипотека, так как именно военные могут составить значительную долю покупателей квартир в текущем году.

Жилье перестанет дорожать.

Период активного роста цен на новостройки закончился. Снизившиеся доходы покупателей уже негативно повлияли на спрос на квартиры. Застройщикам придется сдерживать цены и повышать привлекательность проектов за счет массовых скидок.

Однако на снижение цен рассчитывать не стоит, так как строительство обходится крайне дорого и девелоперам необходимо компенсировать издержки. Кроме того, из-за ввода системы эскроу-счетов строительство перестало напрямую зависеть от средств покупателей. Более 80% средств на возведение ЖК – это банковский кредит.

Новостройки станут еще выше.

По итогам 2022 года в Москве стало на 18% больше корпусов выше 100 м. Данный тренд продолжится и в этом году. Повышение этажности – самый эффективный способ для застройщика увеличить доходность проекта без увеличения цен.

Бонусом же для покупателей станет расширение линейки видовых квартир.

Квартиры продолжат уменьшаться.

Площадь лотов в новостройках продолжит сокращаться. Это неизбежная реакция застройщиков на снизившуюся покупательскую способность населения. За прошлый год средняя площадь квартир сократилась на 4 «квадрата», до 54 кв. м. К концу этого года она может составить 50 кв. м.

В квартирографии многих новых жилых комплексов будут преобладать студии и «однушки».