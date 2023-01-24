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За доступной ипотекой – в Магадан

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За доступной ипотекой – в Магадан

Хуже всего ситуация в Краснодарском крае.
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Жителям Магаданской области выгоднее всего оформлять ипотеку при покупке квартиры на вторичном рынке. В этом регионе самое доступное ипотечное кредитование в России.

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В среднем в Магаданской области в ипотеку можно приобрести 124 "квадрата". Для сравнения, в целом по стране данный показатель составляет 52 кв. м.

Второе и третье место по доступности заняли Ямало-Ненецкий и Ненецкий округа, где в ипотеку в среднем можно купить 96 и 94 "квадрата" вторичного жилья соответственно.

В Москве покупатели могут позволить себе только 32 "квадрата" при оформлении ипотеки, в Московской области – 49 кв. м.

В Санкт-Петербурге в ипотеку можно купить 41 кв. м, в Ленобласти – 69 кв. м.

Хуже всего обстоит ситуация в Краснодарском крае, где жители могут в среднем купить в ипотеку лишь 20 "квадратов".

Самые низкие ставки по ипотеке – 6,28% – зафиксированы в Амурской области. Далее следует Якутия (6,55%) и Магаданская область (6,85%).

В Москве средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке в начале года составила 8,99%, в Санкт-Петербурге – 8,46%.

Автор: 24 января 2023, 12:30 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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