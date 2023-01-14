Как семье снизить ставку по ипотеке?

Семейная ипотека допускает рефинансирование кредита.



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За семейной ипотекой закрепился статус самого популярного финансового инструмента при покупке жилья в новостройках. Сейчас почти три четверти заявок на ипотеку приходится именно на семейную программу.



Рост спроса связан со смягчением условий по семейному кредиту. Раньше такая ипотека была доступна заемщикам, у которых ребенок родился после 2018 года. Теперь срок рождения перестал быть ограничивающим фактором. Кредит могут оформить все семьи с двумя детьми не старше восемнадцати лет.

Есть еще одно важное преимущество семейной ипотеки перед другими программами с господдержкой – возможность рефинансирования раннее оформленной рыночной ипотеки. Но здесь снова вступают в силу ограничения по сроку рождения. На рефинансирование могут рассчитывать те семейные заемщики, у которых первенец родился с 2018 года.

Дополнительные условия рефинансирования:

– только первичный рынок;

– срок нового займа не более 20 лет;

– сумма до 12 млн рублей в Московском регионе, Петербурге и Ленобласти;

– сумма до 6 млн рублей в остальных регионах.

Если банк, где до этого был оформлен рыночный кредит, предлагает и семейную ипотеку, то за рефинансированием надо обращаться непосредственно к нему. В ином случае – в любой другой банк, участвующий в программе.