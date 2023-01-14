Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Как семье снизить ставку по ипотеке?

Новости

Как семье снизить ставку по ипотеке?

Семейная ипотека допускает рефинансирование кредита.
прочитано 61 раз

За семейной ипотекой закрепился статус самого популярного финансового инструмента при покупке жилья в новостройках. Сейчас почти три четверти заявок на ипотеку приходится именно на семейную программу.

ПО ТЕМЕ

Кому не светит ипотека в 2023 году

Семейную ипотеку продлят до середины 2024

Рост спроса связан со смягчением условий по семейному кредиту. Раньше такая ипотека была доступна заемщикам, у которых ребенок родился после 2018 года. Теперь срок рождения перестал быть ограничивающим фактором. Кредит могут оформить все семьи с двумя детьми не старше восемнадцати лет.

Есть еще одно важное преимущество семейной ипотеки перед другими программами с господдержкой – возможность рефинансирования раннее оформленной рыночной ипотеки. Но здесь снова вступают в силу ограничения по сроку рождения. На рефинансирование могут рассчитывать те семейные заемщики, у которых первенец родился с 2018 года.

Дополнительные условия рефинансирования:

– только первичный рынок;

– срок нового займа не более 20 лет;

– сумма до 12 млн рублей в Московском регионе, Петербурге и Ленобласти;

– сумма до 6 млн рублей в остальных регионах.

Если банк, где до этого был оформлен рыночный кредит, предлагает и семейную ипотеку, то за рефинансированием надо обращаться непосредственно к нему. В ином случае – в любой другой банк, участвующий в программе.

Автор: 14 января 2023, 02:17 Источник: РБК ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+