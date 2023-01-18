Семьям с детьми помогут с ипотекой

Меры поддержки обсуждают в правительстве.



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Правительство обсуждает меры поддержки семейных ипотечных заемщиков, если те окажутся в трудной финансовой ситуации. В ближайшее время Дом.РФ, Центробанк и крупнейшие банки совместно с Госдумой и различными министерствами подготовят конкретные предложения.



В первую очередь планируется помогать многодетным семьям, которые столкнутся с трудностями с погашением ипотеки, а также тем семьям, у которых на иждивении есть дети до 18 лет. Таким заемщикам подберут помощника, который предложит варианты, как справиться с ситуацией, а также будет вести переговоры с банком.

В Консультационном центре, созданном по инициативе Дом.РФ, семейным гражданам будет предоставляться максимально полная информация о различных способах улучшения условий проживания.

Ведомство также хочет создать единый реестр граждан РФ, которым требуется улучшить жилищные условия. Это позволит быстрее и эффективнее оказывать им поддержку.