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Семьям с детьми помогут с ипотекой

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Семьям с детьми помогут с ипотекой

Меры поддержки обсуждают в правительстве.
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Правительство обсуждает меры поддержки семейных ипотечных заемщиков, если те окажутся в трудной финансовой ситуации. В ближайшее время Дом.РФ, Центробанк и крупнейшие банки совместно с Госдумой и различными министерствами подготовят конкретные предложения.

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В первую очередь планируется помогать многодетным семьям, которые столкнутся с трудностями с погашением ипотеки, а также тем семьям, у которых на иждивении есть дети до 18 лет. Таким заемщикам подберут помощника, который предложит варианты, как справиться с ситуацией, а также будет вести переговоры с банком.

В Консультационном центре, созданном по инициативе Дом.РФ, семейным гражданам будет предоставляться максимально полная информация о различных способах улучшения условий проживания.

Ведомство также хочет создать единый реестр граждан РФ, которым требуется улучшить жилищные условия. Это позволит быстрее и эффективнее оказывать им поддержку.

Автор: 18 января 2023, 04:23 Источник: Российская газета ✓ Надежный источник

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