Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Жители каких регионов разоряются на ипотеку

Новости

Жители каких регионов разоряются на ипотеку

Дороже всего обслуживание кредита в Татарстане.
прочитано 93 раза

Татарстан – самый дорогой регион России с точки зрения обслуживания ипотеки. Семьям, купившим жилье в ипотеку в республике, приходится тратить минимум 31% от своего суммарного дохода.

ПО ТЕМЕ

Доля ипотечных сделок выросла на 17%

Плюсы и минусы отмены льготной ипотеки

До трети дохода придется ежемесячно тратить на льготную ипотеку. Если же оформить кредит по рыночной ставке 10,8%, то, по подсчетам экспертов ГК «Этажи», траты увеличатся почти до 38%.

Второе место по затратам на ипотеку заняла Москва. При покупке квартиры в ипотеку под 7-8% столичные семьи тратят около четверти от общего дохода. Рыночная ипотека увеличивает расход семейного бюджета до 33%.

Чуть менее четверти семейного дохода на обслуживание ипотеки с господдержкой тратят семьи из Воронежской и Нижегородской областей, а также Санкт-Петербурга, Башкортостана и Новосибирской области. На выплаты по ипотеке с рыночной ставкой жители этих регионов тратят 30-32% от семейного бюджета.

В большинстве крупных российских городов по итогам текущего года зафиксировано снижение ипотечных сделок. Спрос на ипотеку вырос только в Москве (+16,4%), а также в Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе.

Автор: 24 декабря 2022, 02:11 Источник: РБК ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

В Москве нашли самые дешевые арендные квартиры В Москве нашли самые дешевые арендные квартиры

ТОП-5

Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости

Ремонт так себе

В падение цен на жилье верят 78% В падение цен на жилье верят 78%

В течение года квартиры могут подешеветь на треть

Готовые квартиры за год подорожали на 10% Готовые квартиры за год подорожали на 10%

И только в Москве цены снизились

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+