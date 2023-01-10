Столичный рынок пополнили 4 новостройки

Все жилые комплексы расположены внутри МКАД.



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Под конец года столичный рынок новостроек пополнили четыре жилых комплекса, расположенные внутри МКАД. Всего же в течение декабря начались продажи в 23 корпусах.



Анонсированный минувшей осенью комплекс Portland от компании Forma в Печатниках в декабре был выведен в открытые продажи. Площадь квартир в новостройке начинается от 24 кв. м, стоимость – от 9,6 млн рублей. Всего в здании разместится 788 лотов. Стройка продлится до конца 2025 года.

Компания Level Group вывела в продажи комплекс "Level Академическая" в районе Академический на юго-западе столицы. В доме запроектированы квартиры площадью от 18 кв. м. Минимальная цена – 11,9 млн рублей.

Застройщик "ФСК" анонсировал старт продаж в клубном доме The Lake в районе Свиблово. В здании разместится всего 118 квартир площадью от 43,9 кв. м по цене от 19,6 млн рублей. Завершение реализации проекта намечено на первую половину 2025 года.

Четвертым новым проектом внутри МКАД стал апарт-комплекс "Королева 13" от застройщика "Патек Групп" в районе Останкинский. Площадь лотов начинается от 23,9 кв. м, стоимость – от 7,2 млн рублей. Окончание строительства запланировано на начало 2024 года.

Самые доступные цены среди новостроек внутри МКАД зафиксированы в проекте "Тринити" от компании "Гранель" в районе Западное Дегунино. Стоимость лотов в новом корпусе стартует от 6,2 млн рублей.

Самый доступный проект за МКАД – комплекс "Аникеевский" от того же застройщика в Красногорске. Цена на жилье здесь начинаются от 3,6 млн рублей.