Где искать дешевые "однушки" в Москве

Самые низкие цены – в Новой Москве.



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Средняя стоимость доступных однокомнатных квартир в новостройках Москвы начинается от 5,1 млн рублей, но почти все самые дешевые жилые комплексы расположены снаружи МКАД.



По данным "Домклик", самые низкие цены на "однушки" площадью 35 кв. м зафиксированы в Новофедоровском поселении в Троицком округе.

Второе место с показателем 6,8 млн рублей занял зеленоградский район Крюково.

"Однушки" стоимостью до 8 млн рублей представлены на первичных рынках поселений Филимонковское, Десеновское и Московский в ТиНАО, а также в районах Бибирево и Митино.

Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в центре города. Так, "однушки" в жилых комплексах в районе Якиманка в среднем предлагаются за 82 млн рублей. В Тверском районе за квартиру площадью 35 кв. м придется заплатить минимум 68 млн рублей, в Таганском – 38 млн рублей.

На вторичном рынке самые дешевые квартиры также следует искать в ТиНАО. С бюджетом в 3-4 млн рублей можно найти "однушку" в поселениях Кленовское и Роговское. За 5-6 млн рублей предлагаются квартиры в поселениях Вороновское, Щаповское, Новофедоровское, Первомайское.