Дом моделей и ж/д павильон: еще 14 зданий и сооружений внесли в список культнаследия

В Москве пополнился перечень зданий и сооружений, находящихся под охраной государства. В список внесли здания, построенные в начале прошлого века, а также усадебные дома XVIII века и другие объекты историко-культурного наследия.



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Одно из таких зданий – доходный дом на Земляном Валу, 7. Он построен на рубеже XIX и XX веков по проекту Эрнста-Рихарда Нирнзее. Архитектурно-художественное оформление отличается разнообразием, пышным лепным декором и характерно для эклектики тех лет.

Также охранный статус получили объекты, относящиеся к железнодорожной инфраструктуре. Это построенный в 1896 году царский павильон Николаевской железной дороги и возведенная в 1884 году контора движения на станции Москва-Товарная-Курская.

Еще одна архитектурная жемчужина – легендарный Дом моделей на Кузнецком Мосту, 14. Он построен в начале XX века по проекту Адольфа Эрихсона. Именно в этом доме московские модницы приобретали меховые изделия. С середины 1940-х годов помещения занял Общесоюзный дом моделей одежды.

Программа реставрации культурного наследия Москвы – одна из крупнейших в мире. С 2011 года в столице привели в порядок свыше 1,7 тысячи исторических объектов.

Порядка 500 объектов поставлено на охрану, также учтено 8,6 тысячи и установлено 600 охранных зон. Доля памятников в хорошем состоянии выросла с 65% до 95,4%.

С 2011 года в в столице проходит конкурс "Московская реставрация". Эксперты выбирают лучшие проекты по сохранению и популяризации объектов культурного наследия. Лауреатами стали 416 организаций.