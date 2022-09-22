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В России отдают недвижимость за 48 миллионов в обмен на авто

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В России отдают недвижимость за 48 миллионов в обмен на авто

В Курганской области появилось много объявлений о продаже крупных участков земли под промышленные цели.
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В Курганской области люди меняют земельные участки на автомобили и строительные материалы. Такая картина наблюдается в Мишкинском районе. Владелец огромного участка готов получить взамен также сельхозтехнику.

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"Продаются земельные участки, предназначенные для размещения придорожного бизнеса, станций техобслуживания, АЗС, общественно-деловой застройки", – говорится в тексте объявления.

При этом владелец готов распродать землю частично. Речь идет в общей сложности о земельном участке в 56 гектаров стоимостью в 48 миллионов рублей.

По словам автора текста, выставленный на продажу участок находится в привлекательном месте с точки зрения инфраструктуры. Он располагается в районе 163 километра федеральной трассы "Челябинск-Курган". Неподалеку находится населенный пункт Островное и районный центр Мишкино, сообщает Ura.ru.

Также под Курганом недавно появилось много объявлений о продаже земли под строительство отелей и ресторанов. Цена такого участка составляет шесть миллионов рублей. Помимо этого, в Заозерном районе Кургана продается участок площадью более трех гектаров под постройку торгово-досугового комплекса. Цена земли составляет 14,2 миллиона рублей.

Курган. Фото: Serguei Fomine/ Global Look Press
Автор: 22 сентября 2022, 14:32 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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