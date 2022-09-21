Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Вдова, дети и бывшая жена: родня делит богатое наследство не оставившего завещания Пускепалиса

Новости

Вдова, дети и бывшая жена: родня делит богатое наследство не оставившего завещания Пускепалиса

20 сентября в страшной аварии в Ярославской области погиб российский актер Сергей Пускепалис. Заслуженному артисту РФ было 56 лет.
прочитано 341 раз

Страшная авария произошла в тот момент, когда актер вез гуманитарный груз в Донбасс. Водитель микроавтобуса поторопился и столкнулся с большегрузом, сообщает "Царьград". Актер погиб на месте.

ПО ТЕМЕ

Срочно! Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП

Художественный руководитель театра имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис последние годы жил вместе с женой в Ярославле. Также у него была квартира в Железноводске, где он вырос, пишет сайт ОСН.

У актера остались вдова Елена и взрослый сын Глеб и внучка. По мнению правозащитника Юрия Шель, Сергей Пускепалис скорее всего не оставил завещание, поэтому все его наследство в равных долях должно будет делиться между родителями, вдовой и детьми актера. Также у него есть бывшая жена.

Перед смертью Пускепалис снимался в новой ленте своего приятеля, режиссера Игоря Угольникова, сообщает Пятый канал. Он должен был сняться в очередном эпизоде, но так и не успел. Этот его проект остался незаконченным.

Сергей Пускепалис начинал карьеру как театральный режиссер. Он знаком телезрителям по картинам "Как я провел этим летом", "Крик совы", "Шифр" и другим. В 2018-м актер удостоился награды "Золотой орел" за лучшую мужскую роль в сериале. Три года назад Пускепалис стал худруком Ярославского театра имени Волкова.

Сергей Пускепалис. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2022, 09:39 Источник: ОСН ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Москвичи вернулись к панельным ЖК Москвичи вернулись к панельным ЖК

Жилье в таких домах в два раза дешевле

Покупатели из России устремились в Таиланд Покупатели из России устремились в Таиланд

Спрос на тайское жилье вырос в 4 раза

Почему элитные квартиры в Москве дорожают Почему элитные квартиры в Москве дорожают

Рынок нестабилен

Спрос на аренду квартир в Москве и Подмосковье вырос на 30% Спрос на аренду квартир в Москве и Подмосковье вырос на 30%

Эксперты рассказали, с чем это связано

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+