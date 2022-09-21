Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Москвичи вернулись к панельным ЖК

Новости

Москвичи вернулись к панельным ЖК

Жилье в таких домах в два раза дешевле.
прочитано 79 раз

Экономическая нестабильность вынудила многих покупателей жилья в Москве сократить бюджет покупки и, как следствие, обратить свое внимание на панельные дома. Доля сделок с квартирами в таких ЖК в старых границах города за год выросла в полтора раза, достигнув 37%.

ПО ТЕМЕ

В столичных ЖК появились студии в подвалах

Доступные новостройки со сдачей в 2022

Спрос на панельные новостройки сильно зависит от конкретного округа Москвы. Так, в Зеленограде 99,6% сделок с жильем совершается в таких домах. Второе место занимает СВАО с показателем 53%. На севере Москвы 48% от всех сделок приходится на панельные новостройки, на западе – 43,1%. Наименьшей популярностью пользуются панельные ЖК на северо-западе Москвы. Здесь доля сделок составляет 19%.

Росту спроса способствовало и появление ряда крупных проектов с панельными корпусами в разных округах города, в основном от группы "ПИК". Абсолютным лидером спроса остается микрорайон "Люблинский парк" от данного застройщика.

Средняя площадь приобретаемой квартиры в панельной новостройке за год сократилась на 5 кв. м, до 44 «квадратов». Впрочем, данная тенденция актуальна и для монолитных жилых комплексов.

Автор: 21 сентября 2022, 06:11 Источник: Urbanus.ru ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Покупатели из России устремились в Таиланд Покупатели из России устремились в Таиланд

Спрос на тайское жилье вырос в 4 раза

Почему элитные квартиры в Москве дорожают Почему элитные квартиры в Москве дорожают

Рынок нестабилен

Спрос на аренду квартир в Москве и Подмосковье вырос на 30% Спрос на аренду квартир в Москве и Подмосковье вырос на 30%

Эксперты рассказали, с чем это связано

Как исправить кредитную историю для получения ипотеки Как исправить кредитную историю для получения ипотеки

Что делать и как быть

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+