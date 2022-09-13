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В столичных ЖК появились студии в подвалах

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В столичных ЖК появились студии в подвалах

И апартаменты без окон.
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Столичные застройщики оптимизируют собственные жилые комплексы, чтобы снизить минимальную стоимость лотов. В результате на рынке появляются нетипичные для рынка форматы, например, студии в подвальных этажах. В настоящее время такие варианты представлены в четырех новостройках Москвы.

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Самый доступный вариант – студия площадью 11,8 кв. м на -1 этаже – предлагается в ЖК «Лофт на Рябиновой» в районе Очаково-Матвеевское. Стоимость лота составляет 1,43 млн рублей. В этом же комплексе в продаже есть апартаменты без окон по цене от 3,3 млн рублей.

За 2,88 млн рублей можно приобрести апартамент-студию площадью 12,5 млн рублей в ЖК «Лофт на Ивантеевской» в районе Богородское, за 3,22 млн рублей – апартаменты площадью 10,2 кв. м в ЖК «Лофт на Шереметьевской» в районе Останкинский.

Наконец, апартамент-студия площадью 13,5 кв. м в подвальном этаже ЖК «Лофт на Херсонской» в Черемушках предлагается за 4,89 млн рублей.

Из-за высоких цен на жилье в столице практику продажи жилья в подвальных помещениях могут перенять и другие застройщики. Однако массовым явлением это не станет, считают аналитики рынка.

Автор: 13 сентября 2022, 11:24 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

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