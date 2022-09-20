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Спрос на аренду квартир в Москве и Подмосковье вырос на 30%

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Спрос на аренду квартир в Москве и Подмосковье вырос на 30%

Аренда квартир осенью – это нелегко, поскольку в это время наступает ажиотаж на рынке жилья.
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В сентябре 2022 года эксперты заметили увеличившийся в два раза спрос на аренду квартир в Москве. В пресс-службе "Авито-Недвижимость" отметили, что это происходит каждую осенью в связи с началом нового учебного года и деловой активностью.

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По словам директора Управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксаны Поляковой, спрос начал расти еще в конце июля. За несколько месяцев он увеличился на 27%, обратила внимание эксперт. Несомненно, ажиотаж не будет спадать еще некоторое время.

Аналогичная ситуация и в Подмосковье. Там спрос на долгосрочную аренду вырос на 30%. Руководитель агентства недвижимости в Истре, кандидат экономических наук Александр Саяпин рассказал в беседе с "Радио 1", что в основном снимают студенты. Они предпочитают поселяться в двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

"Получается то же общежитие, поскольку ребята живут по два-три человека в комнате. Это выходит дешевле и комфортнее", – цитирует Саяпина RT.

Эксперт также отметил, что в настоящий момент люди предпочитают покупке жилья аренду квартиры из-за экономической неопределенности. Ранее "Дни.ру" писали, какие квартиры чаще покупают в новостройках Москвы и Подмосковья.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2022, 10:05 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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