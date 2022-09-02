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Скупают, но не русские: какой народ ринулся приобретать жилье в Москве

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Скупают, но не русские: какой народ ринулся приобретать жилье в Москве

Покупка жилья в Москве – удовольствие не из дешевых, но, как русские, так и иностранцы находят на это средства.
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Агентство недвижимости Kobaladze realty в своем недавнем исследовании отмечает, что минувшим летом спрос на жилье в Москве значительно вырос, причем не среди местных или приезжих из других регионов России, а со стороны жителей Киргизии. Они буквально бросились скупать недвижимость в столице. Число таких запросов от киргизов стало больше на 75%, если сравнивать с июнем.

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Граждане Киргизии скупают однокомнатные и двухкомнатные квартиры с отделкой в новых домах. Они приобретают новостройки в основном рядом со станциями метро. Жилье рядом со станцией "Новокосино" – наиболее востребованный вариант у киргизов.

В исследовании Kobaladze realty также подчеркивается, что рост спроса на жилье в Москве среди жителей Киргизии начался в декабре 2021 года. Однако причина скупки квартир в столице не объясняется.

Сколько необходимо зарабатывать, чтобы приобрести жилье в Москве? На этот вопрос недавно ответило одно авторитетное издание. Для того, чтобы купить квартиру в столице по льготной ставке, нужно получать примерно 118-120 тысяч рублей, пишет "Общественная служба новостей" со ссылкой на РБК.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2022, 08:56 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

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