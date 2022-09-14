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Дождались! В Подмосковье раскрыли торговцев липовой недвижимостью
Московская область стоит на ушах! В Жуковском раскрыли уникальную схему по продаже липовой недвижимости. Местные жительницы Мария и Тамара делают свою работу профессионально. К так называемым мастерам уже выстроилась огромная очередь.
Увы, созданное ими жилье лишь внешне отличается красотой и невероятным оформлением, однако пожить в роскошных домах у собственников не получится. Размеры не подходят.
Все дело в том, что мастерицы из Жуковского создают миниатюрные копии реальных объектов. Они уже собрали крошечный город. Схема производства уникальная: девушки используют в качестве материалов керамику.
Особого внимания заслуживают копии главных городских достопримечательностей, созданные умелыми руками подмосковных творцов. Работы Марии и Тамары заслужили популярность, потому что, как отмечают сами клиенты, выполнены с любовью к родному краю.
В уникальном стиле, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" выполнены не только миниатюрные домики, но и другая керамическая продукция. Мастерицы создают посуду, на которую наносят изображения памятных мест своей малой родины.
Домики, чашки, тарелки и другие изделия ручной работы подмосковные творцы выставляют на различных арт-фестивалях. Их творения отличаются уникальной подписью: "Большая любовь к маленькому городу".
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