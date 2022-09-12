"Еще и пожить не успела": промотавшую миллионы Хаматову сгубил тайный соблазн

Сергей Соседов критически оценил творчество Чулпан Хаматовой.

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Народная артистка России и общественный деятель Чулпан Хаматова несколько месяцев назад уехала из России, демонстрируя свое отношение к политическим событиям в мире. Она выступила против действий нашей страны, за что попала под резкую критику. Прошлись по актрисе театра и кино даже коллеги по цеху.

Еще в прошлом году благотворительница промотала миллионы рублей на недвижимость в Латвии. Она приобрела в прибалтийской республике дорогой особняк. В итоге именно тайный соблазн к роскошной жизни и сгубил артистку.

После эскалации конфликта мировая общественность захотела услышать позицию соучредителя благотворительного фонда. И вот здесь ей пришлось спасать свое зарубежное жилье. Именно в этом, по мнению музыкального критика Сергея Соседова, кроется причина бегства Чулпан Хаматовой из России.

Журналист отметил, что актриса "еще и пожить не успела" в новом дворце за 400 тысяч евро, как от нее потребовали высказать отношения к событиям на мировой арене. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

"И плакал ее дворец за 400 000, замок повесили, экспроприировали и продали, дворец-то. Конечно, она тут же побежала туда его спасать", – сыронизировал Сергей Соседов.

По словам критика, Чулпан Хаматова решила наговорить на нашу страну ради спасения недвижимости в Латвии. При этом эксперт очень негативно оценил творчество звезды сцены, назвав ее "средней актрисульской".