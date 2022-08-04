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Vesper заинтересовался складами

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Vesper заинтересовался складами

Из-за снижения спроса на элитные квартиры.
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Столичный застройщик Vesper, специализирующийся на элитных жилых комплексах, ведет переговоры о покупке крупного складского комплекса «Южные врата» в Домодедово. Логопарком владеет чешский девелопер PPF Group, объявивший об уходе из России. После завершения строительства общая площадь логопарка составит 650 тыс. «квадратов». Его рыночная цена оценивается в 20-30 млрд рублей.

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Интерес Vesper объясняется желанием диверсифицировать активы на фоне снижения спроса на элитное жилье. Традиционно доходность девелоперов от элитных жилых проектов составляла около 15% против 10% в складском сегменте.

Однако текущий кризис сильнее всего ударил по сегменту новостроек класса «элит». Спрос на них по сравнению с прошлом годомза год сократился более чем в 10 раз. Для сравнения, продажи в другом высокобюджетном сегменте – бизнес-класса – снизились в три раза.

На рынке коммерческой недвижимости именно складские объекты продемонстрировали большую устойчивость, чем торговые комплексы и офисные центры. Поэтому интерес к логопарку вполне закономерен, отмечают аналитики рынка.

По итогам первого полугодия проект Cloud Nine, который Vesper построил в районе Якиманка, попал в список самых популярных новостроек класса «элит». В жилом комплексе за шесть месяцев было реализовано 753 кв. м. Средняя цена «квадрата» составила 1,8 млн рублей. К проектам застройщика также относятся уже готовые проекты «Булгаков», «Набоков», строящиеся Lucky и Vesper Tverskaya и другие.

Автор: 4 августа 2022, 13:55 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

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