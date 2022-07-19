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Рынок "элитки" оживает
На столичном рынке элитного жилья постепенно восстанавливается активность. За последние три месяца в сегменте начались продажи в двух проектах, а также в новом корпусе в уже реализуемом ЖК.
Общее предложение к июлю составило 667 квартир и апартаментов общей площадью 107 тыс. кв. м в сорока трех жилых комплексах. Почти четверть элитного предложения сосредоточена в проектах в районе Якиманка, еще 23% – в районе Пресненский. Значительные объемы элитных квартир и апартаментов также представлены в Хамовниках и на Арбате.
Средние цены за квартал увеличились почти на 3%, до 1,9 млн рублей за «квадрат».
Покупатели элитного жилья предпочитают оформлять рассрочку или сразу оплачивать полную сумму. Доля таких сделок в настоящее время составляет 93% против 78% годом ранее. На ипотечные покупки сейчас приходится всего 7%. Максимальная доля ипотечных сделок с элитным жильем – 21% – была зафиксирована в третьем квартала 2020 года.
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