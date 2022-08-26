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Вскрылась правда о недвижимости патриота Маликова за рубежом

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Вскрылась правда о недвижимости патриота Маликова за рубежом

Ходят слухи, будто Дмитрий Маликов прикупил недвижимость за бугром. Накануне в этом вопросе была поставлена точка.
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В последнее время поговаривают, будто у Дмитрия Маликова есть не только недвижимость за рубежом, но и иностранное гражданство. Слухи поползли после того, как стало известно, что семейство артиста переехало из дома, в котором проживало аж тридцать лет. Певец не раскрыл местонахождение нового жилища, из-за чего сплетники решили, что оно точно находится за бугром. Наконец-то вскрылась правда о недвижимости Маликова за рубежом.

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 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Накануне вокалист дал журналистам интервью, в котором поставил точку в вопросе иностранного имущества. Как оказалось, никакой заграничной недвижимости у звезды нет, а новый дом находится в России. Об этом пишет РИА ФАН с отсылкой на газету "Комсомольская правда".

Артист подчеркнул, что является патриотом своей страны, именно поэтому у него нет никаких активов за бугром и двойного гражданства. "Я люблю свою страну, мне здесь хорошо", – подытожил Дмитрий. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Также исполнитель рассказал, что нередко ему приходится читать о себе фейки. Например, о разводе с женой. По его словам, в его семье царит идиллия, ни о каком расставании не идет речи. При этом он отметил, что давно в шоу-бизнесе, а потому привык ко всевозможным сплетням.

Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 10:31 Источник: "Комсомольская правда" • Требует проверки

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