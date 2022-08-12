Как в гробу: новый особняк семьи Джигана стал детской камерой пыток

Наследники знаменитого музыканта Джигана оказались в пугающей ситуации.

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Не так давно Оксана Самойлова кичилась новым шикарным особняком! По оценкам экспертов, многоэтажный дом с кучей комнат, ванн и бассейном обошелся рэперу и его жене примерно в 170 миллионов рублей – немаленькая сумма, которую Джиган готов отдать ради комфортной жизни наследников.

Однако, каким бы не было идеальным место жительства, проблемы уже успели упасть но голову звездной четы. Как оказалось, в особняке есть лифт для комфортного перемещения. Но в итоге, попав однажды в кабину, дети музыканта, можно сказать, оказались в настоящей камере пыток!

Дело в том, что подъемная машина дала сбой, а две дочери Джигана остались заперты коробке – прямо как в гробу. Маленькая Майя к ситуации отнеслась спокойно, а вот наследница постарше Лея испытывала жуткие мучения: кричала о помощи, переживала, что бригада по спасению едет слишком долго, и думала, что осталась внутри навсегда.

"Короче поймала жесткую панику и страдала все эти 10 минут так, как будто год там сидит", – с юмором вспомнила Оксана Самойлова.

К счастью, ремонтники все же приехали и вытащили из кабины напуганных малышек. Стоит отметить, что это вполне штатная ситуация во многоэтажных домах – многие россияне оказывались в подобных ситуациях. В Подмосковье, например, для предупреждения поломок, как передает телеканал "360", в ближайшее время заменят восемь лифтов. Остается надеяться, что в семье Джигана этот случай будет разовым, а если все же повторится, то родители не поскупятся на новую исправную подъемную машину.