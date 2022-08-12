Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Как в гробу: новый особняк семьи Джигана стал детской камерой пыток

Новости

Как в гробу: новый особняк семьи Джигана стал детской камерой пыток

Наследники знаменитого музыканта Джигана оказались в пугающей ситуации.
прочитано 71 раз

Не так давно Оксана Самойлова кичилась новым шикарным особняком! По оценкам экспертов, многоэтажный дом с кучей комнат, ванн и бассейном обошелся рэперу и его жене примерно в 170 миллионов рублей – немаленькая сумма, которую Джиган готов отдать ради комфортной жизни наследников.

ПО ТЕМЕ

"Самый сумасшедший подарок": ради мужа-изменщика Самойлова раскошелилась на 30 миллионов

 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Однако, каким бы не было идеальным место жительства, проблемы уже успели упасть но голову звездной четы. Как оказалось, в особняке есть лифт для комфортного перемещения. Но в итоге, попав однажды в кабину, дети музыканта, можно сказать, оказались в настоящей камере пыток!

Дело в том, что подъемная машина дала сбой, а две дочери Джигана остались заперты коробке – прямо как в гробу. Маленькая Майя к ситуации отнеслась спокойно, а вот наследница постарше Лея испытывала жуткие мучения: кричала о помощи, переживала, что бригада по спасению едет слишком долго, и думала, что осталась внутри навсегда.

"Короче поймала жесткую панику и страдала все эти 10 минут так, как будто год там сидит", – с юмором вспомнила Оксана Самойлова.

К счастью, ремонтники все же приехали и вытащили из кабины напуганных малышек. Стоит отметить, что это вполне штатная ситуация во многоэтажных домах – многие россияне оказывались в подобных ситуациях. В Подмосковье, например, для предупреждения поломок, как передает телеканал "360", в ближайшее время заменят восемь лифтов. Остается надеяться, что в семье Джигана этот случай будет разовым, а если все же повторится, то родители не поскупятся на новую исправную подъемную машину.

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2022, 12:05 Источник: Соцсети • Требует проверки

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+