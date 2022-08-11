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Ремонт почти готов: экс-супруг Бородиной показал элитную квартиру в Москве

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Ремонт почти готов: экс-супруг Бородиной показал элитную квартиру в Москве

После развода Ксения Бородина с легкостью выставила мужа на улицу. Теперь же Курбан Омаров хвастается собственной квартирой в Москве.
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Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина безжалостно выдворила экс-супруга из роскошного особняка, когда пришло время прощаться. Оставшись без крыши над головой, мужчина снимал жилье в столице за баснословные деньги, хотя условия не отвечали запросам. Затем он много путешествовал, мыкаясь в отелях, ну а теперь с чистой совестью переехал в новую квартиру в Москве.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Курбан Омаров приобрел холостяцкое гнездышко еще прошлым летом, когда звезда вычеркнула его из жизни. Недвижимость требовала ремонта, и вот наконец он подошел к финалу. Мужчина снял на камеру свои хоромы и с гордостью заявил, что "перестал бомжевать". Ролик в Сети распространил Пятый канал.

Панорамные окна, мраморные полы и стены с конструкциями из натурального дерева говорят о том, что экс-супруг телеведущей неплохо устроился. Некоторое время после развода он активно провоцировал интерес к своей персоне, пользуясь громким именем Ксении Бородиной. По словам брюнетки, так Курбан Омаров пытался заработать на ремонт, не прилагая усилий.

Мужчине крупно повезло с наличием недвижимости в Москве. Как сообщает "Радио 1", в этом году ожидается заметное увеличение арендной платы за жилье в столице. Сейчас у Омарова много забот. К маленькой дочери Теоне он заглядывает нечасто, передает сайт "Вести Подмосковья". Ксения Бородина заявила, что девочка хочет видеть отца, но у него совсем другие планы.

Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2022, 10:47 Источник: Пятый канал

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