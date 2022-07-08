САО лидирует по спросу на элитные ЖК

Объем предложения на севере столицы вырос в 1,5 раза за пять лет.



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Северный округ Москвы стал лидером по количеству сделок с квартирами и апартаментами в жилых комплексах класса «премиум». По объему предложения север столицы почти догнал традиционного лидера – Западный округ. За последние пять лет количество лотов в продаже выросло в 1,5 раза.



В настоящее время на рынке премиального жилья САО представлено восемь жилых комплексов, или около 1 тыс. лотов. Около 70% предложения приходится на проект Symphony 34 от застройщика MR Group.

Средняя цена «квадрата» в премиальных проектах на севере столицы составляет 482 тыс. рублей. Это на 29% дешевле, чем в среднем по Москве. Самые низкие цены – 335 тыс. рублей за кв. м – действуют в квартале «Дыхание» от группы ФСК. Интересно, что абсолютное большинство премиальных лотов в САО реализуются с отделкой – white box или чистовой.

Одна из причин активного развития районов на севере города – дефицит новых площадок в центральных локациях. Девелоперы вынуждены были искать земельные участки в граничащих с ЦАО районами, и остановили свой выбор на САО. Северные районы удачно расположены рядом с крупными деловыми кластерами столицы – Ленинградским и Белорусским.

Кроме того, здесь хорошо развита дорожная сеть, благодаря сразу четырем крупным магистралям и большому количеству станций метро. Наконец, север Москвы славится развитой инфраструктурой. Здесь есть и топовые учебные заведения, и крупные спортивные арены, и большие благоустроенные парки.