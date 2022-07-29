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Самая дорогая квартира продана за 652 млн

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Самая дорогая квартира продана за 652 млн

Продажи жилья дороже 100 млн рублей сократились на треть.
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В первом полугодии самая дорогая квартира на столичном рынке новостроек была продана за 652 млн рублей. В такую сумму обошлось пятикомнатное жилье площадью 435 кв. м в квартале Lucky в Пресненском районе от застройщика Vesper.

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В четырех районах Москвы (Хамовники, Якиманка, Мещанский и Тверской) были совершены сделки дороже 400 млн рублей. В Дорогомилово самая дорогая квартира была приобретена за 362 млн рублей, в районе Таганский – за 316 млн рублей.

Квартиры дороже 100 млн рублей в первом полугодии были проданы в тридцати четырех жилых комплексах. Лидером продаж стал проект Victory Park Residences в Дорогомилово от застройщика Ant Development, где с начала года реализовано 29 лотов в данной ценовой категории.

В целом, продажи в высокобюджетном сегменте за год сократились на треть. Максимальную отрицательную динамику продемонстрировал Пресненский район, где количество сделок снизилось более чем на 45%.


Автор: 29 июля 2022, 02:19 Источник: Urbanus ✓ Надежный источник

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