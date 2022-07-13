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В Москве продано элитного жилья на 51 млрд

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В Москве продано элитного жилья на 51 млрд

Ценник на дорогие квартиры и апартаменты за полгода вырос на 9%.
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С начала года в Москве реализовано почти 50 тыс. «квадратов» жилья в проектах класса «элит». Всего было заключено почти четыреста сделок на сумму 51 млрд рублей.

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Относительно первой половины 2021 года количество сделок значительно сократилось – на 53%. Некоторые покупатели решили на время отложить покупку, другие – обратили свое внимание на недвижимость за рубежом. Сделки также ограничивает дефицит новых проектов с привлекательным ценником на старте продаж. Восстановление активности застройщиков должно привести к росту спроса во втором полугодии.

Средняя цена «квадрата» в элитных проектах с января увеличилась на 9%, до 1,46 млн рублей. Самые высокие цены традиционно зафиксированы на Патриарших прудах – 3,3 млн рублей за кв. м. Далее следует Якиманка (2,4 млн) и Чистые пруды (2,1 млн).

Сейчас на элитном рынке новостроек в реализации находится около 1,6 тыс. лотов. За последние три месяца были анонсированы продажи сразу в шести жилых комплексах класса «элит», увеличивших предложение на 43%.

Больше всего лотов сосредоточено в районе Дорогомилово, на долю которого приходится 27% от столичного предложения «элитки». Второе место с показателем 16% досталось району Пресненский. Третье место с 13%-ной долей разделили Якиманка и район Тверской.

Автор: 13 июля 2022, 02:11 Источник: Knight Frank ✓ Надежный источник

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