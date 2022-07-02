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Россияне скупают жилье в Таиланде

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Россияне скупают жилье в Таиланде

Только за первый квартал на Пхукете было куплено квартир и вилл на $7 млн.
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Граждане России обратили свое внимание на Таиланд и начали активно скупать жилье на Пхукете, крупнейшем острове в стране и популярном туристическом направлении. Только за первый квартал, по официальной статистике, было приобретено 74 лота в местных жилых комплексах. Для сравнения, за весь прошлый год было совершено всего 54 сделки.

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При этом реальных сделок может быть гораздо больше. Статистика учитывает лишь покупателей, которые уже оформили переход права собственности. Данные по тем, кто внес первый платеж и начал выплату за жилье, не собираются.

По количеству сделок россияне впервые смогли обогнать покупателей из Китая. Активность последних ограничивают строгие правила, введенные китайским правительством. Во-первых, наложены лимиты на зарубежные переводы средств, во-вторых, по возвращении из Таиланда всех граждан Китая ожидает 21-дневный карантин.

Таиланд – одно из немногих направлений, открытых для россиян. А цены здесь значительно ниже, чем в Дубае, где, впрочем, покупатели из России также скупают много жилья. И если раньше до 90% недвижимости в Таиланде приобреталось с инвестиционной целью, то сейчас половина жилья покупается для личного проживания.

Таиланд не ввел ограничения для россиян на перевод средств. Поэтому SWIFT-переводы через банки, которые не попали под санкции, работают. Некоторые покупатели просто привозят наличные или пользуются криптовалютой.

Автор: 2 июля 2022, 06:46 Источник: Prian.ru ✓ Надежный источник

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