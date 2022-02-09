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Недвижимость
Строительство четырех ледовых арен в Москве завершат до конца 2023 года

Строительство четырех ледовых арен в Москве завершат до конца 2023 года

В 2022-2023 годах в Москве введут в эксплуатацию четыре ледовых дворца. В их строительстве активно участвуют инвесторы, сообщил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.
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Возведение спортивных объектов – одно из главных направлений развития социальной инфраструктуры в Москве, отметил Бочкарев. "Сегодня за счет внебюджетных средств в городе строится четыре ледовых дворца, ввод которых запланирован на 2022–2023 годы", – сказал он.

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В "Лужниках" появится ледовый дворец "Кристалл". В районе Тропарево-Никулино возведут спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко". Еще несколько таких объектов построят за счет средств Адресной инвестиционной программы, уточнил Бочкарев.

В ближайшие два года за счет городского бюджета построят более 200 объектов социальной инфраструктуры. Это больницы, поликлиники, школы, детские сады, культурные и спортивные учреждения.

Всего в Москве до 2024 года построят 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, семь специальных спортивных объектов и бассейн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве нового ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте. Устаревший комплекс снесут, на его месте возведут современную арену.

За последние 10 лет в Москве построили более 140 спортивных объектов. В городе возводятся как крупные знаковые объекты для профессиональных занятий, так и районные центры, которые могут посещать все желающие.

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Фото: pixabay.com
Автор: 9 февраля 2022, 15:37 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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