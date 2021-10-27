Свыше 30 новых спортивных объектов появится в Москве к 2025 году

За последние 10 лет в Москве было построено свыше 140 спортивных объектов. В городе возводятся как крупные знаковые объекты для профессиональных занятий, так и районные центры, которые могут посещать все желающие. К 2025 году в столице появится более 30 новых спортивных сооружений. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, планируется строительство 23 физкультурно-оздоровительных комплексов, семь специализированных спортивных сооружений и один отдельно стоящий бассейн. "Всего в этих объектах разместятся 37 бассейнов", – уточнил он.
В городе заработают, например, теннисный клуб и международные центры самбо и бокса в Лужниках. В Мневниках откроется серфинг-парк "Волна", в Ясеневе – ледовый дворец для Центра спорта и образования "Самбо-70".
"Многофункциональный спортивный комплекс школы "Самбо-70" будет предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых", – рассказывал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Кстати, в новом дворце расположатся сразу две ледовые арены 60 на 30 метров, два больших тренажерных зала площадью не менее 200 квадратных метров, восемь залов для хореографии с четырехметровыми потолками и специальный восстановительно-реабилитационный центр. Концепция объекта разработана совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.
Говоря о возведении других сооружений, глава столичного департамента строительства сообщил, что в Некрасовке откроется спортивный комплекс с экстрим-парком и зоной воркаут, а в составе Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча запустят Дворец спорта.
Ранее "Дни.ру" писали о строительстве нового ледового дворца ЦСКА. Здание появится на Ленинградском проспекте, рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник назвал развитие массового и профессионального спорта приоритетной задачей для города. По его словам, эта инфраструктура очень востребована москвичами.
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