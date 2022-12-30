Терем Снегурочки в Костроме: что внутри и зачем туда едут со всей России

Терем Снегурочки в Костроме – уникальный пример недвижимости, наполненной настоящим волшебством.

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Удивительно, но главные персонажи российского Нового Года Дед Мороз и Снегурочка живут в разных городах страны. Так, резиденция бородатого добряка расположилась в Великом Устюге, а Снегурочка обзавелась недвижимостью в Костроме.

Терем Снегурочки входит в состав комплекса построек в самом центре исторической части города. Это целый мини-город в городе для погружения в новогоднюю сказку: площадка для игр, лавка сувениров, указатели, ресторан русской кухни — полное ощущение волшебства.

Кстати, указатели рядом с Теремом выполнены по мотивам русских сказок. Например, на одном из них красуется надпись: "Направо пойдешь — коня потеряешь, прямо пойдешь — к терему Снегурочки придешь".

На пороге Терема гостей встречает и сама хозяйка Снегурочка. Она одевает посетителей в валенки и показывает свою недвижимость: горницу, Комнату Чудес и Ледяную Комнату. Россияне со всей страны едут в Терем Снегурочки ради этой экскурсии, эмоций и настоящего новогоднего чуда.

Отдельное внимание на территории уделяется, конечно, детям. Здесь они главные гости. На площадках они смогут поиграть со сказочными персонажами — котом Баюном и парочкой смешных домовых.