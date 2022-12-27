"Счастья не видать": падкая на элитное жилье Собчак метит в жены самого богатого человека в мире

В жизни Ксении Собчак разворачиваются сразу несколько неприятных событий.

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На ютуб-канале Ксении Собчак вышел новый авторский фильм. Телеведущая и светская блондинка рассказала о доме, который она построила. В нем она живет вместе со своим вторым супругом Константином Богомоловым и сыном от первого брака Платона. Дом действительно вызывает восторг — каждая мелочь в нем продумана для комфортной жизни и отдыха.

Кажется, падкая на элитное жилье Ксения Собчак уже присматривается к новому объекту. В одной из социальных сетей она поделилась новостью: свекр Натальи Водяновой и самый богатый человек в мире по версии "Форбс" Бернар Арно приобрел резиденцию Casa Degli Atellani в Милане. Более 500 лет назад особняк принадлежал Леонардо да Винчи.

Ксения задала вопрос подписчикам — можно ли ей жить также? Поклонники дивы в шоке — неужели после слухов о разводе с Богомоловым Собчак метит в жены самого богатого человека в мире ради шикарной недвижимости? Интересно, что события разворачиваются на фоне скандала с супругой взрослого Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

Напомним, что Собчак высмеяла брак 33-летней женщины и 77-летнего юмориста. Тогда Татьяна заявила, что давно не обращает внимания на такие выходки и даже поделилась, как в магазине к ней подошла незнакомка и лично обругала ее.

"Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: "Проститутка. Счастья тебе не видать", — рассказала оппонентка Собчак.

А вот астролог Тамара Глоба считает, что Ксении Анатольевне стоит поумерить аппетиты в ближайшее время. По ее мнению, следующие три года будут очень тяжелыми для блондинки, а вся ее работа может оказаться перечеркнута.