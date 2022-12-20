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"Найдет к чему придраться": 5 причин переехать от свекрови
Каждое утро одно и то же: солнце в небе, ветер в поле, а рядом — свекровь. "Она обязательно найдет к чему придраться, чтобы настроить сына против вас", — заявляет эксперт по семейным отношениям. Нельзя жить под одной крышей с мамой мужа, чтобы сохранить счастливый брак. Как минимум, есть 5 причин от нее переехать.
- Либо прямо, либо завуалированно свекровь будет вас критиковать. "Женщин много, а мама всегда одна!" — эту мысль она станет постоянно вбивать в голову своему сыну.
- Намеренно или же неосознанно супруг будет подстраивать вас под ожидания матери, пока у вас совсем другие планы. Ваша свекровь для него авторитет, ему важно угодить.
- Эта женщина-огонь, которая и коня на скаку остановит — хозяйка территории, даже если живет за чужой счет. Вам придется плясать под ее дудку и выполнять супружеский долг в ее отсутствие, если переехать не удалось.
- Дамочка с виду кажется адекватной и ненавязчивой? Она все равно формирует у вашего мужа чувство зависимости. Свекровь становится разрешительной системой, когда делит с вами квадратные метры.
Пока сын живет с матерью, она воспринимает его как ребенка. Когда наследник приводит в дом женщину, то и ей уготована роль дитя. Вне зависимости от возраста свекровь смотрит на вас свысока. Муж окончательно превратится в маменькиного сынка и начнет распускать нюни по любому поводу, поэтому переехать даже на съемную квартиру — это шаг к спасению брака и семьи.
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