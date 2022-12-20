"Найдет к чему придраться": 5 причин переехать от свекрови

Семейная жизнь не бывает скучной, если за вами следит свекровь. Почему жить с ней в одной квартире – это плохая идея, объяснил психолог Марк Бартон.

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Каждое утро одно и то же: солнце в небе, ветер в поле, а рядом — свекровь. "Она обязательно найдет к чему придраться, чтобы настроить сына против вас", — заявляет эксперт по семейным отношениям. Нельзя жить под одной крышей с мамой мужа, чтобы сохранить счастливый брак. Как минимум, есть 5 причин от нее переехать .