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Спрос на услуги риелторов падает

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Спрос на услуги риелторов падает

Собственники все чаще обходятся без посредников.
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Собственники квартир в Москве, планирующие сдать жилье в аренду, все чаще ищут арендаторов самостоятельно. Как правило, от услуг риелторов отказываются те, кто впервые вышел на рынок аренды, а также те, кто хочет сэкономить на комиссии.

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В результате риелторам приходится бороться за каждого клиента и соглашаться на снижение комиссионных выплат. Еще год назад комиссия риелтора в сегменте долгосрочной аренды составляла 100% от месячной ставки за квартиру. Сейчас риелторов устраивает и 50-70%.

Около трети собственников квартир, которые хотят воспользоваться услугой риелторов, готовы платить не более 50% от ежемесячной ставки. И только 3% лотов сдаются с доплатой риелтору в размере 90-100%.

Данная тенденция наблюдается не только в Москве, но и на арендных рынках других крупных городов.

Эксперты предупреждают, что на рынке увеличилось количество недобросовестных риелторов. Они предлагают потенциальным арендаторам заплатить определенную сумму, чтобы получить доступ к базе квартир, но не гарантируют, что эти объявления реальные.

Автор: 17 декабря 2022, 02:16 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

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