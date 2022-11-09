Спрос на новостройки упал на треть

На фоне роста объема предложения.



прочитано 18 раз

Предложение новостроек в Московском регионе продолжает увеличиваться, уже седьмой месяц подряд. В октябре в реализации находилось более 100 тыс. лотов, на 4% больше, чем в сентябре. Основной прирост – на 8% – зафиксирован в Новой Москве.



С начала года в Москве и Подмосковье начались продажи в 449 корпусах в составе жилых комплексов. Общая площадь нового жилья – почти 7,4 млн кв. м.

Спрос в октябре значительно просел – на 36%. Прямое влияние оказали новости о мобилизации, из-за которых многие покупатели поставили сделку на паузу. В старых границах Москвы сделки с новостройками просели на 43%. Устойчивее всего оказалась Новая Москва, где за месяц спрос снизился на четверть.

Лидерами продаж в октябре стали подмосковные проекты. Первое место занял микрорайон «Пригород Лесное», где реализовано 189 лотов. Средний чек покупки составил 6,6 млн рублей.

В ЖК «Ильинские луга» зарегистрировано 172 сделки, средний чек – 7,35 млн рублей. В квартале «Бутово Парк 2Б» куплено 156 лотов, средний чек сделки – 8,24 млн рублей.

Средняя цена «квадрата» к ноябрю составила 320 тыс. рублей в новостройках Москвы и 164 тыс. рублей – в жилых комплексах Подмосковья. Восемь из 10 сделок сейчас совершаются с привлечением ипотеки.