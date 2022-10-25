Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Самые прибыльные новостройки в Подмосковье

Новости

Самые прибыльные новостройки в Подмосковье

На десять проектов пришлась треть выручки.
прочитано 169 раз

Более трети выручки от продаж квартир в новостройках Подмосковья с начала года пришлось всего на десять проектов, составив 108,1 млрд рублей. Всего в данных жилых комплексах за девять месяцев было совершено почти 15 тыс. покупок.

ПО ТЕМЕ

Новостройки – лидеры продаж в 3 квартале

В Подмосковье раскупают дорогое жилье

Абсолютное лидерство по продажам принадлежит двум застройщикам – девелоперу "Самолет" и группе "ПИК".

Так, первые три места по объему продаж заняли проекты «Самолета». В квартале "Пригород Лесное" в Ленинском районе реализовано квартир на 16 млрд рублей, в ЖК "Томилино Парк" в Люберецком районе – на 12,7 млрд рублей, в проекте "Мытищи Парк"– на 12 млрд рублей.

Четвертое место досталось проекту "Ильинские луга" от ГК "ПИК" в Красногорском районе, где заключено сделок на 11,3 млрд рублей. Замыкает топ-5 очередной проект от "Самолета" в том же районе – квартал "Большое Путилково" с объемом продаж в 11,1 млрд рублей.

Прибыль более чем в 5 млрд рублей с начала года продемонстрировали 18 новостроек, пять из которых находятся в Ленинском районе. Еще пять кассовых жилых комплексов реализуются в восточных пригородах столицы.

Автор: 25 октября 2022, 06:01 Источник: Urbanus ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Эксперты раскритиковали новый закон о ЖК Эксперты раскритиковали новый закон о ЖК

Он создает трудности жильцам и помогает застройщикам

Станция Кольцевой линии "Суворовская" разгрузит "Проспект Мира". Станция Кольцевой линии "Суворовская" разгрузит "Проспект Мира".

Утвержден проект планировки новой станции

Переселение по программе реновации в 2022 году начали жители 138 домов Переселение по программе реновации в 2022 году начали жители 138 домов

Первый этап программы завершился в 17 районах

"По квартирам ходят": двойник Киркорова дерет три шкуры с доверчивых стариков "По квартирам ходят": двойник Киркорова дерет три шкуры с доверчивых стариков

Вот так подстава!

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+