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"Вторичка" дешевеет шестой месяц подряд

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"Вторичка" дешевеет шестой месяц подряд

И падение цен может ускориться.
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Вторичные квартиры в старых границах Москвы по итогам октября подешевели почти на 1%, до 255,7 тыс. рублей за кв. м. Снижение фиксируется уже шесть месяцев подряд. С мая средние цены просели на 6%.

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В Новой Москве с мая "вторичка" подешевела на 4%, до 200,4 тыс. рублей за кв. м, в Подмосковье – на 2%, до 151,6 тыс. рублей.

Внутри МКАД быстрее всего снижаются цены на квартиры в старых кирпичных или панельных 5-этажных домах. Если рассматривать по округам, то быстрее всего дешевеет жилье в ЮВАО, а также в ЦАО и ВАО.

В обозримом будущем темпы снижения цен на "вторичку" могут ускориться. Несмотря на умеренный спрос, сегмент пополняется новым предложением. Только за последний квартал квартир на вторичном рынке Московского региона стало на 60% больше. Это рекордный показатель за все время наблюдения за рынком.

Поэтому владельцам квартир приходится бороться за покупателей, снижая цены и предоставляя скидки. Средний размер дисконта сейчас достигает 10-20%.

Автор: 3 ноября 2022, 02:03 Источник: Индикаторы рынка недвижимости ✓ Надежный источник

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