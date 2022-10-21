Продажи жилья по доверенности выросли втрое

Доля таких объявлений увеличилась до 17%

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К октябрю доля объявлений о продаже жилья по доверенности на вторичном рынке Москвы достигла 17%, увеличившись более чем в три раза с начала осени. При этом опросы показывают, что половина покупателей не готовы работать с такими продавцами, опасаясь обмана.



Опасения покупателей вынуждают собственников снижать цены. Поэтому в среднем скидка на «вторичку» по доверенности составляет 5-15%, в зависимости от срочности реализации и качества самого объекта.

Чем опасна сделка по доверенности для покупателя?

Доверенность, заверенная нотариусами в России или за рубежом, составляется без участия покупателя. И весьма сложно проверить, действительно ли доверитель – истинный владелец жилья, добровольно ли он составлял документ, правильно ли в доверенности указаны дата и место ее составления. Наконец, важно быть уверенным, что документ не является подделкой.

Кроме того, в продаваемой квартире могут быть все еще зарегистрирован как владелец, так и другие жильцы. Собственники, покидающие страну, нередко забывают об этом нюансе.

Участие доверенного лица – это дополнительная возможность оспорить сделку купли-продажи в дальнейшем. Соответственно, стоит соглашаться на покупку только в том случае, когда возможно со своей стороны привлечь юриста для проверки документа и сопровождения сделки.