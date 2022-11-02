Изменились правила поверки счетчиков воды

Для защиты населения от мошенников.



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С 1 ноября изменились правила поверки установленных в квартирах счетчиков воды. Цель новых норм – обезопасить население от мошенников, а также увеличить достоверность результатов.



Что такое поверка?

Это особый вид проверки, направленный на определение точности средств измерений, в данном случае – счетчиков воды. Термин также применяется к контролю за работой кассовых аппаратов, термометров и весов.

Теперь все компании, выполняющие поверку счетчиков, обязаны иметь лицензию на данную деятельность и должны следовать новому ГОСТу. Каждый гражданин сможет проверить лицензию специалиста, пришедшего на поверку, на интернет-портале Росаккредитации.

Также с 1 ноября для поверки будут использоваться современные методы, включая частотные сигналы, фото– и видеофиксацию и цифровую передачу данных в контрольное ведомство. Новая методика позволит повысить скорость поверки.

Проводить регулярные поверки счетчиков обязывает закон 102-ФЗ. Дата предстоящей поверки указывается в квитанции за ЖКУ. Если проигнорировать поверку, то автоматически изменится порядок расчета расхода воды. Три месяца для расчета будет использоваться средний показатель за прошедшие полгода, затем – норматив с коэффициентом 1,5.