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Траты на рекламу новостроек выросли на 75%

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Траты на рекламу новостроек выросли на 75%

Из-за сокращающегося спроса.
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Снижающийся спрос на жилье вынудил застройщиков увеличить расходы на рекламу своих жилых комплексов. Особенно этот тренд заметен на столичном рынке.

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С марта все больше и больше строительных компаний начали рекламировать новостройки. Каждый месяц количество застройщиков-рекламодателей увеличивалось в среднем на 15%, а рекламный бюджет – на 29%.

В среднем российские застройщики стали тратить на 42% больше на рекламу жилых комплексов, чем год назад. При этом ежемесячные расходы на рекламу в Москве увеличились сразу на 75% и составили 9,3 млн рублей.

Еще один способ привлечь покупателей, которым активно пользуются застройщики, – скидки. К началу ноября в 74% жилых комплексов класса «комфорт» предлагались квартиры с дисконтом. В класс «бизнес» скидки действуют в половине проектов, в классе «премиум» – в четверти. Максимальный размер дисконта достигает 34 млн рублей.

Автор: 14 ноября 2022, 10:44 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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