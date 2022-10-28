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Покупатели предпочитают готовые ЖК

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Покупатели предпочитают готовые ЖК

Снижается спрос на строящиеся новостройки.
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Покупка квартиры в жилом комплексе, строительство которого только стартовало или вскоре начнется, позволяет существенно сэкономить. Однако такие сделки сопряжены с риском недостроя. И все больше покупателей отказываются рисковать и сообщают о готовности дождаться либо завершения стройки, либо выхода проекта на финальный этап работ.

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Почти 50% потенциальных покупателей, опрошенных порталом "Индикаторы рынка недвижимости", интересуются квартирами в уже сданной новостройке или в ЖК на завершающей стадии

Каждый четвертый покупатель все еще готов совершить сделку в проекте на старте продаж. Но с января респондентов, выбравших такой вариант, стало на 11% меньше.

Еще 11% согласны на покупку в ЖК, в котором началось возведение первых этажей. Новостройка, где построена уже половина этажей, устроит 8%.

Не смогли дать ответ 8% опрошенных.

Рост популярности жилых комплексов в разгаре строительства говорит и о сокращении количества инвестиционных сделок. Именно инвесторы стараются приобрести квартиру как можно раньше, чтобы извлечь максимальную выгоду при ее перепродаже.

Автор: 28 октября 2022, 11:56 Источник: Индикаторы рынка недвижимости ✓ Надежный источник

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