Самые популярные новостройки в 3 квартале

Шесть из 10 проектов находятся в Подмосковье.



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С июля по сентябрь предложение новостроек в Московском регионе выросло на 11% и достигло почти 100 тыс. квартир и апартаментов в продаже. Это рекордный показатель за последние три года.



Средняя стоимость жилья за квартал почти не изменилась. В Москве средняя цена "квадрата" к концу сентября составила 358 тыс. рублей, в Новой Москве – 233 тыс. рублей, в Подмосковье – 166 тыс. рублей.

Лидером продаж в третьем квартале стал микрорайон "Пригород Лесное" в подмосковном районе Ленинский от группы "Самолет". Здесь было куплено почти 900 квартир в среднем за 6,6 млн рублей. Средняя стоимость кв. м при покупке составила 156 тыс. рублей. Еще один подмосковный проект застройщика – ЖК "Мытищи Парк" – занял третье место. Здесь средний чек покупки составил 7,8 млн рублей, цена квадрата – 188,4 тыс. рублей.

Второе место по популярности досталось ЖК "Люблинский парк" на юго-востоке столицы от группы "ПИК". Средний чек покупки составил 9,2 млн рублей, средняя цена кв. м – 228 тыс. рублей.

В топ-5 также попал ЖК "Томилино Парк" в Люберецком районе от ГК "Самолет" со средней суммой сделки 7 млн рублей и квартал "Бунинские Луга" в Новой Москве от ГК "ПИК" со средним чеком 9,8 млн рублей.

В целом, шесть из 10 проектов-лидеров по продажам находятся в Подмосковье, еще два – в Новой Москве. Это связано с тем, что подмосковные жилые комплексы масштабнее столичных, поэтому и сделок там заключается больше.