"Десять лет за ним ухаживал": кому Моисеев подарил свою квартиру

Кому и за что мог оставить столичную недвижимость Борис Моисеев, объяснил продюсер Сергей Лавров.

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27 сентября поклонники творчества Бориса Моисеева и просто любители музыки узнали старшую весть: Заслуженного артиста России не стало на 69-ом году жизни. Певец не перенес очередной инсульт, а до этого тяжелый недуг практически лишил его возможности выходить на сцену и появляться на публике.

Многие коллеги музыканта лишь на похоронах увидели его впервые за несколько лет. Длительное время за артистом ухаживал его друг и директор Сергей Горох. Впрочем, брат исполнителя хита "Голубая луна" Маркс Толкач уверен, что именно он несет ответственность за смерть звезды российской эстрады.

Борис Моисеев был почти полностью обделен вниманием своего старшего брата. Мужчина постоянно проживал в Канаде. Более того, о смерти родственника он узнал лишь от журналистов, а на похороны приезжать не стал.

Маркс Толкач сослался на проблемы со здоровьем. Он также заявил, что в России его могут убить за наследство. Меж тем, московскую квартиру брата он все же хочет отсудить, считая себя единственным достойным наследником.

Однако сегодня вероятным собственником недвижимости в столице является Сергей Горох. Об этом сообщает Пятый канал. По словам продюсера Сергея Лаврова, директор Бориса Моисеева "десять лет за ним ухаживал", поэтому певец мог переписать жилье на него.