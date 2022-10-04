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Выселить жильца без его согласия: предложены поправки в Жилищный кодекс

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Выселить жильца без его согласия: предложены поправки в Жилищный кодекс

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев предложиил закрепить в Жилищном кодексе РФ механизм по расслелению последнего жильца.
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В нашей стране уже два года действует масштабная программа комплексного развития территорий. Соответствующий механизм утвердил российский лидер Владимир Путин. Закон предусматривает возможность расселение аварийного и ветхого жилья. Кроме того, он наделяет региональные власти правом при необходимости сносить жилые дома, которые не считаются аварийными.

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Тем самым обеспечивается обновление городских пространств при привлечении внебюджетных средств. НПА предусматривает, что решение об участии в программе могут принять собственники квартир на общем собрании. Необходимо согласие не менее 2/3 владельцев недвижимости.

Меж тем, зачастую возникает ситуация, при которой последние жильцы отказываются покидать даже аварийные квартиры, требуя значительно завышенных компенсаций. В итоге страдают оставшиеся собственники, а также пробуксовывает проект.

Действующую практику предложил исправить вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. По его мнению, необходимо внести поправку в Жилищный кодекс РФ, которая позволит выселить жильца без его согласия.

Таким образом будет официально закреплен механизм по расселению последнего жильца. Сенатор подчеркнул, что сегодня между законом о комплексном развитии территорий и ЖК РФ существует противоречие.

Фото: Илья Кошелев / news.ru / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2022, 09:00 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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