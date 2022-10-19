В Подмосковье раскупают дорогое жилье

Спрос на квартиры от 20 млн рублей вырос в 6 раз.



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С начала года в Подмосковье в 6 раз вырос спрос на дорогие квартиры, стоимостью от 20 млн рублей. Сделок с жильем стоимостью от 15 до 20 млн рублей стало в два раза больше.



Более половины лотов стоимостью от 15 млн рублей приобретено в жилых комплексах на территории г.о. Одинцовский. Именно здесь была реализована самая дорогая подмосковная квартира с начала года – лот стоимость 40,7 млн рублей в ЖК «Резиденции Сколково» от группы «Абсолют». Спросом пользуются также такие проекты класса «бизнес», как «Заречный квартал» от девелопера «ФСК» и «Заречье парк» от группы «Самолет».

Еще 14% спроса пришлось на Мытищи, где большинство сделок сосредоточено в двух новостройках – «Датский квартал» от «ФСК» и «Кит» от «Инвест Груп». Оба жилых комплекса относятся к классу «комфорт».

Более 9% покупок было совершено в Красногорске. Наибольшей популярностью здесь пользуется микрорайон «Большое Путилково» от группы «Самолет».

Большинство сделок с дорогим жильем в Подмосковье приходится на комплексы, расположенные на расстоянии до 1,5 км от МКАД. Этим и объясняется высокая цена в проектах.