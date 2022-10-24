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Идея украшения интерьера от Николая Цискаридзе: своими руками
Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе редко может похвастаться свободным временем. Сейчас он, конечно, уже не выступает, но проводит время с учениками и на съемках программы "Сегодня вечером". Тем не менее, у артиста все-таки есть время на небольшое хобби.
Николай Цискаридзе много лет увлекается вышиванием. Своими руками он создает картины, салфетки и платки. Вышивать Николай Цискаридзе научился в детстве — сначала освоил технику гладь, а затем и крестик. Умение держать нитку с иголкой пригодилось и во время балетной карьеры — артист сам чинил свою обувь и костюмы.
Многие из работ Николая ушли как подарки близким людям. Другая же часть стала украшением интерьера Цискаридзе. Вопрос создания уюта в квартире сейчас особенно актуален. В холодную погоду осенью и зимой народ привык проводить свободное время именно дома. Ближайшие полтора месяца синоптики обещают переменчивую погоду из-за перестройки циркуляции, передает интернет-издание "360".
В Москве в ближайшую неделю ожидается от 6 до 8 градусов днем, и до 7 градусов ночью, сообщает портал "Вести Подмосковья". В течение дня могут идти дожди, поэтому идея хобби от Николая Цискаридзе — отличная альтернатива прогулке.
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