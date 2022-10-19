Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Как купить качественную квартиру на вторичном рынке: главные условия

Новости

Как купить качественную квартиру на вторичном рынке: главные условия

На какие детали нужно обратиьть внимание при покупке вторичной недвижимости, объяснили в Роскачестве.
прочитано 183 раза

Приобретение новой квартиры – задача весьма затруднительная, особенно если нужно выбрать недвижимость на вторичном рынке жилья. Многие люди справедливо опасаются "сюрпризов", оставленных предыдущими хозяевами. Речь может идти как о технических проблемах (инженерные системы, ремонт, материалы), так и юридических (обременения, аресты, штрафы).

ПО ТЕМЕ

Эффективный инструмент для инвестиций: как заработать на недвижимости

Ипотека под 0,01%: как купить квартиру с огромной выгодой

Чтобы не ошибиться при покупке недвижимости, необходимости соблюсти ряд условий. Как выбрать качественную квартиру на вторичном рынке, объяснили эксперты Роскачества. Ведомстве рекомендуют начинать поиски с оценки не самого жилья, а района, где находится дом.

Как правило, вторичная недвижимость продается уже в застроенных районах, что снимает проблемы с инфраструктурой. Следует обратить внимание на расстояние до детских садов, школ, поликлиник, магазинов. Огромным плюсом является близость остановок транспорта. Не лишним будет и наличие по близости природных зон, парков, скверов. Особенно это полезно для любителей спорта и владельцев собак.

На следующем этапе следует оценить состояние двора. После можно приступать к юридической проверке квартиры. Перед покупкой необходимо запросить выписку из ЕГРН, а также проверить технические документы и документы собственников на соответствие. Выписка из финансового лицевого счета поможет узнать, есть ли долги по ЖКХ.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2022, 09:03 Источник: Роскачество ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Где купить замок по цене "однушки" Где купить замок по цене "однушки"

В Калининграде действует специальная программа

Семейную ипотеку продлят до середины 2024 Семейную ипотеку продлят до середины 2024

На ее субсидирование выделено почти 17 млрд

Новостройки – лидеры продаж в 3 квартале Новостройки – лидеры продаж в 3 квартале

Половина сделок пришлась на 15 проектов

ГК "КОРТРОС" представила свой стенд на форуме 100+ в Екатеринбурге ГК "КОРТРОС" представила свой стенд на форуме 100+ в Екатеринбурге

Компания рассказала о развитии района Академический

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+