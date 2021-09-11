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Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Мневников" до "Давыдково"

Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Мневников" до "Давыдково"

Большая кольцевая линия метро готова на 88%, а проходка тоннелей завершена на 97%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В День города 11 сентября градоначальник провел технический пуск еще трех станций БКЛ – "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково".
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В ближайшее время будут запущены еще два участка большого кольца – западный и юго-западный, сообщил Собянин. "Значительная часть Большой кольцевой линии метрополитена должна заработать одновременно", – отметил мэр.

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Технические пуски позволяют подготовиться к полноценному открытию новой линии, пояснил градоначальник. Работы на БКЛ постепенно завершаются – кольцо планируется замкнуть в конце 2022 года или начале 2023-го, уточнил мэр.

Собянин поблагодарил работников метрополитена. Он напомнил, что БКЛ пересекает радиальные линии подземки – приходится состыковывать старые и новые линии.

"Сложнейшая работа. Но я думаю, мы с ней справимся, и в ближайшие месяцы здесь уже пойдут поезда с пассажирами", – сказал Собянин.

Во время технического пуска участка организуется запуск тестового поезда без пассажиров. Это позволит проверить работоспособность всех систем. В случае выявления замечаний их устранят.

"Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" откроются до конца текущего года. Станции входят в участок от "Мневников" до "Каховской". Его полноценный запуск увеличит количество действующих станций большого кольца с 12 до 22 – две трети всей БКЛ.

Открытие новых станций существенно разгрузит участки Арбатско-Покровской и Филевской линий. Многие местные жители пересядут на метро – нагрузка на улично-дорожную сеть снизится.

Решение о строительстве Большой кольцевой линии метро Сергей Собянин принял в 2011 году. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире.

Длина нового пересадочного контура – около 70 километров, на нем будет 31 станция. БКЛ сократит время в пути для пассажиров и позволит создать новые пересадочные узлы.

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Фото: Софья Сандурская/ АГН «Москва»
Автор: 11 сентября 2021, 19:06 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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