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Общество
Москвичи смогут направить выигранные в "Миллионе призов" баллы на благотворительность

Москвичи смогут направить выигранные в "Миллионе призов" баллы на благотворительность

Участники онлайн-выборов в Москве получат призовые баллы, которые можно потратить на покупки или благотворительность.
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Для обеспечения безопасности и комфорта москвичей в период пандемии коронавируса выборы в Государственную Думу РФ в российской столице пройдут не только на избирательных участках, но и в формате электронного дистанционного голосования (ДЭГ). Принять участие в онлайн-выборах можно будет с 17 по 19 сентября. Заявки от желающих принимаются на портале mos.ru до 13 сентября включительно.

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Торговые сети примут участие в акции "Миллион призов" среди голосующих онлайн

Поддержать жителей столицы решили торговые сети. По инициативе Московской торгово-промышленной палаты они организуют для участников ДЭГ акцию "Миллион призов – #ВыбираемВместе". В рамках программы москвичи смогут получить призовые баллы на сумму 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 рублей. Всего среди участников онлайн-выборов разыграют 250 тысяч призов.

Их можно потратить не только на покупки у партнеров, но и направить в благотворительные фонды. К акции присоединились уже 49 благотворительных организаций, которые помогают больным детям, бездомным, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, ветеранам и братьям нашим меньшим, а также поддерживают проекты в сфере искусств.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что участники ДЭГ в Москве смогут выиграть автомобиль или квартиру. Среди жителей столицы, проголосовавших онлайн, будет разыграно 20 квартир и 100 машин.

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Фото: pixabay.com
Автор: 17 августа 2021, 10:38 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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