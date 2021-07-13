Грязный пустой аквариум и старая техника: квартира Губина в Москве вызвала оторопь

Андрей Губин является собственником большой квартиры в Москве. Звезда 90-х показала журналистам апартаменты.

Артист рассказал, что последний раз ремонтировал жилье около 20 лет назад. Многие поклонники окунулись в ностальгию. В 2002 году исполнитель уже показывал свою квартиру в программе "Напросились". Пользователи отметили, что на своих местах остались многие памятные вещи: от нескольких картин на стенах, до ваз.

Сейчас недвижимость Андрея Губина выглядит крайне скромно, но чистоту он все же поддерживает. Одно из помещений в четырехкомнатной квартире артист переделал в гардеробную, так как раньше невероятно любил длительные походы по магазинам. Сейчас там слегка все изменилось. Журналисты обнаружили старую технику и не совсем чистый аквариум.

Певец отметил, что и правда давно не держит там рыбок, так как нечасто бывает в столице, хотя раньше с радостью держал дома питомцев. Однако неизменным остается одно: гордость за полученные многочисленные премии. Так, на заветной полке в шкафу у звезды имеется и несколько наград "Золотой граммофон", и статуэток с фестиваля "Песни года".

Как отметили "РИА ФАН", Андрей Губин вовсе не мечтает о возвращении на сцену. При этом он все еще искренне "болеет" музыкой и активно занимается творчеством. В его спальне большая кровать соседствует с фортепиано, синтезатором и гитарой.